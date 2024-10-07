Восстание табачной машины: получится ли в России запретить сигареты и вейпы

Онищенко: реализация идеи о запрете табака не приведет к росту дефицита бюджета

Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы VII созыва и член фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу запретить реализацию табачных и никотинсодержащих изделий для людей, рожденных после 2009 года, сообщает RuNews24.ru .

По словам политика, реализация этого законопроекта не спровоцирует рост дефицита бюджета (не снизит профицит).

В декабре 2008 года Онищенко уже выдвигал ряд новых радикальных инициатив для борьбы с курением. Он подчеркивал, что в России необходимо установить полный запрет, охватывающий не только курение на улицах, но и производство и продажу табачных изделий. Тогда депутат добавлял, что такие меры должны вводиться не сразу, а по завершении научно обоснованного переходного периода, который будет основан на данных специализированной программы.

В результате Россия стала одной из последних стран, принявших закон о противодействии табакокурению в 2013 году. Этот закон оказался наиболее эффективным, поскольку был учтен ранее накопленный опыт других государств, отметил экс-парламентарий.

Онищенко считает, что сейчас «восстанет отечественная табачная машина», занимающаяся продажами, производством, завозом никотина и вейпов.

«Но взбунтуется и международная „мафия“, которая имеет баснословную прибыль от этого всего. Они найдут, как повлиять не только внутри страны, но и снаружи», — продолжил врач.

Потерять доступ к огромному рынку России никому не выгодно, убежден Онищенко.

В заключение политик выразил надежду, что закон о запрете на продажу табачных и никотинсодержащих изделий лицам, рожденным после 2009 года, будет успешно внедрен.