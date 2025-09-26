Воспитательница из Щелкова представит область на конкурсе «Воспитатель года России»

В городе Геленджик стартовала торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2025 году. Московскую область на этом престижном конкурсе представляет Екатерина Андреевна Петрова из городского округа Щелково, ранее одержавшая победу на областном этапе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Петрова работает воспитателем в Гимназии № 2, она стремится к саморазвитию и регулярно получает новые знания в своей сфере деятельности. Екатерина Андреевна проводит семинары для коллег в детском саду и участвует в мероприятиях регионального и федерального уровня. В рамках работы она организовала для воспитанников «Клуб маленьких путешественников» — в котором знакомит малышей с разными регионами нашей страны, их ьрадициями, флорой и фауной.

«В каждом ребенке живет первооткрыватель. А мы, взрослые, помогаем открывать ему новое, удивительное, интересное. К каждому воспитаннику стараюсь найти индивидуальный подход, а отлично налаженное взаимодействие с родителями помогает создать единую поддерживающую среду для развития детей. Вместе мы гордимся достижениями ребят и верим в их потенциал», — рассказала Екатерина Петрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.