Воспитатели из Домодедово получили награду на слете работников дошкольного образования

Слет является ежегодным итоговым мероприятием ассоциации дошкольного образования.

Мероприятие прошло в Государственном гуманитарно-технологическом университете и собрал около 200 воспитателей.

Участники мероприятия посетили интерактивные площадки, где им представили педагогические находки, технологические новинки и интересные мастер-классы от ведущих специалистов. Также педагоги ознакомились с выставкой лучших работ, участвующих в конкурсе «Галерея Подмосковья».

Кульминацией слета стал гала-концерт, на котором выступили победители и лауреаты конкурса «Таланты Московии-2024».

Коллектив педагогов «Очарование» из дошкольного отделения Домодедовской школы № 12 получил награду за первое место в областном конкурсе «Движение-2024» и также принял участие в гала-концерте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.