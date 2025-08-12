Воспитатель Королева выступила на Всероссийском форуме «Ориентиры детства 5.0»
Фото - © администрация Королёва
В минувшие выходные на ВДНХ завершился крупнейший Всероссийский образовательный форум «Ориентиры детства 5.0». Королев на форуме представила старший воспитатель дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 20 Анна Савельева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На панельной дискуссии по теме «От кубиков к конвейерам: как детское техническое творчество формирует технологическое будущее России» она поделилась опытом реализации инновационного проекта «ТехноМир». Также рассказала о важности эффективного сотрудничества системы образования с предприятиями города и выстраивание межведомственных коммуникаций.
Итогом обсуждения стало принятие резолюции по дальнейшему укреплению партнерства между образованием и производственными структурами. Важность такого формата была подчёркнута всеми участниками, отмечавшими позитивное влияние подобной практики на развитие кадрового потенциала и подготовку будущих специалистов уже с детского возраста
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.