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Воспитатель из Сергиево-Посадского округа вошла в призы ХII Всероссийского конкурса

Воспитатель из Сергиево-Посадского округа вошла в призы ХII Всероссийского конкурса «Воспитатели России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Татьяна Цветкова, старший воспитатель структурного подразделения Сергиево-Посадской школы № 6, участвовала в номинации «Верность профессии». Представляла технологию сопровождения воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) «От осознанного опыта взрослого к созданию условий для освоения ценностей родного края».

7 декабря в рамках Всероссийского форума «Воспитатели России» состоится торжественная церемония награждения. 15 финалистам из более пятисот участников вручат дипломы и памятные подарки.

Педагогический стаж Татьяны Валентиновны составляет 45 лет, из которых 33 года в должности старшего воспитателя. Является Почетным работником общего образования РФ, удостоилась звания Педагог года, дважды лауреат премии Губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.