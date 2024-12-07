Воспитатель из Подольска поборется за звание «Воспитатель года Подмосковья»

Воспитатель и Подольска Ольга Виноградская поборется за звание «Воспитатель года Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заключительный тур муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья» прошел на базе дошкольного

отделения гимназии Nº 7. В финале встретились четыре конкурсантки: Инна Киршина (школа № 33), Ольга Шумакова (школа посёлок МИС), Ольга Виноградская (школа «Бородино») и Инна Соболева (Лицей № 1 микрорайона Львовский).

На пути к финалу воспитатели представили членам жюри свои интернет-портфолио, видеовизитки, презентации «Моя педагогическая находка», организовали мастер-классы. На завершающем этапе участницы состязались в конкурсном задании «Педагогическое мероприятие с детьми».

Лучше других, по мнению экспертов, с поставленной задачей справилась Ольга Виноградская из школы «Бородино». Она представит Подольск на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который состоится в апреле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.