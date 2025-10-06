Воспитатель детского сада из Королева стала «Воспитателем года»

Звания «Воспитатель года Подмосковья — 2025» удостоена воспитатель дошкольного отделения королевской школы № 2 им. М. Ф. Тихонова Мария Мордовцева. Всего в этом году в конкурсе принял участие 51 педагог из разных городов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Александровна работает с дошкольниками уже более 12 лет, и старается постоянно находить новые интересные решения для развития малышей. Одно из них — виртуальные познавательные путешествия или «веб-квесты», которые педагог сама разрабатывает и внедряет в свою деятельность с 2017 года.

Цифровое путешествие — это инновационная технология, которая объединяет элементы мультимедиа и интерактивности, создавая атмосферу настоящего путешествия. Такой интересный формат увлекает детей, развивает творческое мышление, помогает лучше понять и запомнить информацию, а еще — привлечь к занятиям родителей, которые помогают ребятам выполнять задания и работать с интернет-ресурсом. «Веб-квесты» универсальны — их можно разработать для любой темы и любого возраста, и эффективны — помогают детям подготовится к успешному обучению в школе.

«Благодаря цифровым путешествиям мы с ребятами можем легко выйти далеко за пределы детского сада. Для детей это образовательная игра, которая позволяет исследовать, самим выбирать маршрут, находить ответы на вопросы и выполнять увлекательные задания», — рассказала Мария Мордовцева.

Своим опытом занятий с самыми маленькими королевцами Мария охотно делится с коллегами, проводит мастер-классы для родителей. Еще одно важное направление в ее работе — патриотическое воспитание детей. В прошлом году свой опыт работы педагог даже представила на региональном уровне — рассказала о занятиях по изучению истории родного города на областном конкурсе «Фестиваль педагогических идей».

В планах у королевского воспитателя еще немало интересных идей для любимых воспитанников. А самым главным в своей работе Мария Мордовцева считает уважать, поддерживать и слышать каждого ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.