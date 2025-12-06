сегодня в 13:37

Воспитанницы Можайской ВК победили во Всероссийском фестивале«Амнистия души» в номинации «Хореографический номер»

Во ФСИН России подвели итоги XIX Всероссийского фестиваля творческих коллективов осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, «Амнистия души». Воспитанницы Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области представили танцевальный номер под названием «Дым» и стали победителями в номинации «Хореографический номер», сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие заместитель директора ФСИН России Андрей Шмидко, врио начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Нечаев, руководитель Московского молодежного театра, народный артист Российской Федерации Вячеслав Спесивцев, генеральный директор Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра, главный редактор газеты «Петровка 38» Александр Обойдихин, президент Инновационного центра развития детей и молодежи Екатерина Аверкиева, актеры Московского молодежного театра Семен Спесивцев, Диана Арахчян и Анна Ломинская.

Фестиваль «Амнистия души» — это творческое детище художественного руководителя Московского молодежного театра, актера, режиссера, педагога Вячеслава Спесивцева и его друзей-единомышленников — известных деятелей культуры и искусства.

В этом году в организационный комитет фестиваля поступило более 40 творческих работ из 11 территориальных органов ФСИН России. В состав жюри вошли актеры, режиссеры, поэты, художники и общественные деятели. Они оценивали творчество воспитанников в номинациях — «Хореографический номер», «Лучшая киностудия», «Вокальное искусство», «Лучшая видеостудия», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Театральная постановка», «Оригинальный жанр» и «Лучшая воспитательная колония».

В формате видео-конференц-связи лауреатов поздравили известные деятели культуры и искусств, общественные деятели. Начальники воспитательных колоний территориальных органов ФСИН России вручили победителям памятные грамоты и сладкие призы.