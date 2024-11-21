Воспитанница Жуковской детской школы искусств № 1 победила в Международных конкурсах

В этом престижном конкурсе музыкантов-исполнителей разных специальностей на лучшее исполнение академической музыки, основанной на этнокультурных традициях. Юная вокалистка стала лучшей в номинации «Солисты» среди участников в возрастной категории 13-14 лет. А концертмейстер ЖДШИ № 1 Амина Ахмадиева стала лучшим концертмейстером Фестиваля.

В фестивале «Звуки дутара» за прошедшие годы приняли участие около 600 музыкантов-исполнителей из Азербайджана, Армении, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Эквадора, Южной Кореи, Японии и других стран. В состав жюри Музыкального конкурса, ежегодно проходящего в рамках фестиваля «Звуки дутара», входят ведущие деятели музыкального искусства России, Туркменистана и других стран.

Также Анна Ракова стала лауреатом I степени V Международного конкурса-фестиваля русского романса «По-осеннему шепчутся листья», посвященного великому русскому поэту Сергею Есенину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.