Воспитанница центра «Истринский» победила в конкурсе для детей и молодежи с ОВЗ

Воспитанница отделения реабилитации для инвалидов старше 18 лет филиала центра соцобслуживания «Истринский» Алина Гусева одержала победу во Всероссийском профориентационном конкурсе для детей и молодежи с ОВЗ «Дорога в жизнь». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Алина занимается в центре с первых дней существования отделения.

«Мы все, учимся у нее упорству, любознательности, жизнелюбию. Алина очень пытлива, ей интересно новое, она хочет все узнать и всему научиться — качества, которых не хватает многим здоровым людям», — рассказали преподаватели центра.

Алина очень любит цветы. Она узнала, что многие растения могут лечить людей, и захотела освоить тонкости фитотерапии.

Тщательно изучив особенности внешнего вида и свойств растений, она собирала их, засушивала, ферментировала. Любимое хобби и увлеченность им помогли ей одержать победу в конкурсе.

Свою победу девочка посвятила и родному центру, и преподавателям, которые ей во всем помогали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.