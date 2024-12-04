Воспитанница Можайской ВК стала победительницей Всероссийского фестиваля

Воспитанница Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области стала победительницей фестиваля в номинации «Художественное чтение», прочитав отрывок из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Письмо Татьяны к Онегину.

В ходе торжественной церемонии награждения победителей посредством видеоконференцсвязи выступил 11-ти кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 23-х кратный рекордсмен России, президент Академии чемпионов России Александр Муромский.

«Спасибо вам большое за эту непростую работу, ответственную и важную для всей страны, которую вы делаете. Спасибо вам за возможность воспитанникам колонии реализовывать свои таланты. И для меня честь и большая гордость объявить победительницу фестиваля „Амнистия души“ в номинации „Художественное чтение“. Ей стала воспитанница Можайской ВК», — сказал Александр Муромский, обращаясь к сотрудникам воспитательной колонии.

Фестиваль «Амнистия души» — это творческое детище художественного руководителя Московского молодежного театра, актера, режиссера, педагога Вячеслава Спесивцева и его друзей-единомышленников — известных деятелей культуры и искусства.

В этом году в организационный комитет фестиваля поступило 60 работ из 11 территориальных органов ФСИН России. В состав жюри вошли актеры, режиссеры, поэты, художники и общественные деятели. Они оценивали творчество воспитанников в номинациях — «Хореографический номер», «Лучшая киностудия», «Вокальное искусство», «Лучшая видеостудия», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Театральная постановка», «Оригинальный жанр» и «Лучшая воспитательная колония».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.