Воспитанники центра Мещерякова приняли участие в фестивале незрячего хоккея в Подмосковье

Воспитанники Семейного центра имени А. И. Мещерякова 8 февраля приняли участие в мастер-классе по незрячему хоккею в рамках фестиваля адаптивного хоккея, приуроченного к юбилеям Федерации адаптивного хоккея и Всероссийского общества слепых, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мастер-класс по незрячему хоккею для слабовидящих и незрячих детей прошел 8 февраля в рамках фестиваля адаптивного хоккея. Мероприятие было посвящено 10-летию Федерации адаптивного хоккея и 100-летию Московской областной организации Всероссийского общества слепых.

Игроки команды «Фортуна» провели для воспитанников центра открытую тренировку, показали базовые техники, организовали практический мастер-класс по передвижению на льду и работе с клюшкой, а также товарищескую игру по специальным правилам незрячего хоккея.

Для многих детей это стало первым опытом знакомства с этим видом спорта. Под руководством опытных хоккеистов участники осваивали основы игры, получая индивидуальные рекомендации и поддержку в комфортной и безопасной обстановке.

Адаптивный хоккей способствует социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, помогает развивать физическую форму, преодолевать психологические барьеры и получать положительные эмоции от командной игры.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия позволяют детям почувствовать себя частью команды и поверить в свои силы. Они выразили надежду, что опыт фестиваля вдохновит больше ребят заниматься адаптивным хоккеем, а сотрудничество между социальными и спортивными организациями будет расширяться.

Семейный центр имени А. И. Мещерякова специализируется на поддержке детей с нарушениями слуха и зрения, реализуя программы социальной адаптации, коррекционного развития и инклюзивного спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.