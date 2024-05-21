Воспитанники центра «Доверие» из Фрязино погрузились в мир электронной музыки

Семейные центры Московской области активно участвуют во Всероссийской акции «Добровольцы-детям», рассказали в пресс-службе Министерстве социального развития Подмосковья.

Так в рамках Всероссийской акции «Добровольцы-детям» в номинации «Выбираем профессию» студенты-добровольцы провели мастер-класс по профессиональной ориентации для ребят, посещающих Семейный центр «Доверие» во Фрязине. Мероприятие прошло под руководством талантливого студента Михаила Баландина.

Темой занятия стали электронные музыкальные инструменты, их возможности и способы применения в различных сферах, включая профессии звукорежиссера и программирования музыкального оформления видеоматериала.

«Дети с удивлением открыли для себя огромные возможности MIDI-клавиш и электрогитары. Они не только попробовали сами играть на этих сложных инструментах, но и начали импровизировать, составляя композиции и задавая множество умных вопросов» Светлана Герасимова заведующий службой комплексной помощи детям семейного центра «Доверие»

В ведомстве добавили, что подобные мероприятия помогают ребятам определиться с профессией или выбрать хобби по душе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.