Команда Детского технопарка «Кванториум» из Балашихи приняла участие в финале областного конкурса технических устройств и моделей «ТехноСпорт». Ребята завоевали первое место в номинации «Робототехнические устройства» в старшей возрастной группе (15–18 лет), сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Команда Детского технопарка «Кванториум» из Балашихи приняла участие в финале областного конкурса технических устройств и моделей «ТехноСпорт». Ребята завоевали первое место в номинации «Робототехнические устройства» в старшей возрастной группе (15–18 лет).

Юные инженеры представили проект «Робот‑уборщик» — практичное решение, которое может пригодиться в реальной жизни. Прототип собран на базе Arduino и запрограммирован в одноименной среде. Робот создан для помощи людям и способен убирать мусор с улиц.

В Детском технопарке «Кванториум» в Балашихе занимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет. Ребята обучаются в трех отделениях, постепенно погружаясь в мир высоких технологий, работают на профессиональном оборудовании и создают проекты, которые могут быть реализованы в реальной экономике. Среди изучаемых направлений — математика, технический английский язык, квантошахматы, геоинформатика, 3D-моделирование, программирование и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.