Воспитанники СШ «Олимп» приняли участие в акции по помощи приюту для животных

20.01.2026 Команда футболистов 2013 года рождения Спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» г. Фрязино посетили с благотворительным визитом приют для собак «Супер Собака» в г. Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было организовано в рамках программы воспитательной работы, направленной на формирование у юных спортсменов активной гражданской позиции и чувства ответственности.

Акция преследовала конкретные практические и воспитательные цели: оказание посильной волонтерской помощи учреждению, содержание которого требует значительных человеческих ресурсов, а также формирование у подростков ценностного отношения к милосердию, заботе о слабых и беззащитных.

Под контролем тренерского состава, представителей родительского комитета и сотрудников приюта, воспитанники «Олимпа» приняли участие в выгуле собак на специально оборудованной территории. Юные спортсмены выполняли поставленные задачи, обеспечивая питомцам приюта необходимую физическую нагрузку и эмоциональный контакт. Как отметили представители приюта, подобные визиты имеют высокую значимость для социализации животных, повышая их шансы на успешное устройство в новые семьи.

