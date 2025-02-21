Воспитанники «Созвездия» побывали на экскурсии в отделе полиции Рузы

Воспитанники центра помощи семье и детям «Созвездие» побывали на экскурсии в ОМВД России по Рузскому муниципальному округу, которую провели сотрудники группы охраны общественного порядка, Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята ознакомились с деятельностью кинологической службы. Они осмотрели вольеры и пообщались со служебными собаками, а также посетили корпус, где готовят еду для четвероногих стражей порядка, моют их и делают прививки.

В гараже отдела полиции юным гостям разрешили полазить по катеру, который летом обеспечивает охрану порядка на воде, посидеть в салоне автомобиля ДПС. Госавтоинспекторы рассказали, как и для чего расставляются дорожные сигнальные конусы, а сотрудники патрульно-постовой службы дали померить бронежилеты и защитные шлемы-сферы, показали и объяснили назначение резиновых палок.

Экскурсия продолжилась в терминале хранения видеозаписей. Сотрудники ППСП заступают на службу, просматривая их. Ребята также узнали, что в городе установлены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», которые, снимая все происходящее вокруг, фиксируют противоправные действия и происшествия — драки, кражи, аварии.

В завершение воспитанники «Созвездия» побывали в кабинете, где находится полиграф — прибор, который анализирует физиологические реакции человека на вопросы, и посмотрели, как он работает. В просторечии этот аппарат называют детектором лжи.

Встреча ребятам очень понравилась, и они поблагодарили полицейских за увлекательную экскурсию.

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