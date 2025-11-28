Воспитанники соццентра Подольска стали победителями конкурса «Особые таланты»

25 ноября в Москве состоялось торжественное награждение победителей инклюзивного многожанрового конкурса искусств «Особые таланты — 2025». Это событие ежегодно объединяет людей, для которых творчество становится важной частью развития, общения и самовыражения. Организаторами конкурса выступают «Национальный фонд развития реабилитации» и «Газпром-Медиа Холдинг», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В этом году проект стал частью Всероссийской недели «Открыто для всех», направленной на укрепление идеи равных возможностей. Масштаб конкурса впечатляет: участие приняли более 7000 человек из регионов России и Республики Беларусь, что лишний раз подтверждает значимость инициативы.

В этом году среди победителей ярко проявили себя воспитанники арт-студии «Жар-Птица», работающей на базе отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ социального центра «Подольский».

Ребята много занимаются творчеством, и участие в конкурсе стало для них значимым этапом, который показал, насколько уверенно они могут представить свои работы на большой площадке. Их достижения подтверждают, что кропотливая работа педагогов и поддержка семей имеют большое значение для раскрытия творческого потенциала.

Никита Иванов, Мария Корнева, Мария Панкова и Ирина Киселева стали призерами в двух номинациях — декоративно-прикладного искусства и фотографии. Работа Никиты «Под белым одеялом» получила высшую награду конкурса — Гран-при. Произведения Марии Корневой «Друзья птиц» и Ирины «Веселый балалаечник» отмечены званием лауреатов I степени. Фотография Марии Панковой «Одиночество» получила звание лауреата II степени. Эти результаты стали значимым признанием для каждого автора.

Работы участников оценивало профессиональное жюри, в которое вошли художники, фотографы, литераторы, музыканты, вокалисты, танцоры, хореографы, актеры и представители телевидения. Такой состав экспертов помогает рассмотреть каждую работу с разных сторон и делает итоговые решения особенно весомыми.

«Конкурс показал, насколько важно создавать пространство, где искусство становится доступным для всех, а успехи юных авторов становятся шагом к новым возможностям и уверенности», — отметила заведующая отделением Алла Смолер.

Узнать подробней о работе отделения реабилитации для детей-инвалидов по адресу: г. Подольск, ул. Северная, дом № 9а. Телефон для связи: 8(925)710-98-10.