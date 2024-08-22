Воспитанники семейных центров Подмосковья прошли программу профориентации

В этом году воспитанники семейных центров региона приняли участие в различных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию в компаниях Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Стажировки, экскурсии и мастер-классы помогли детям лучше понять свои склонности и интересы, что важно для выбора будущей профессии. Дети ознакомились с различными сферами деятельности, такими как фаст-фуд, управление, спасательные операции, агрономия, фермерство, косметическое производство и кулинария», — пояснили в ведомстве.

В этом году ребятам удалось ознакомиться с работой более 30 организаций, среди которых: музей-заповедник А. С. Пушкина, магазин одежды GUESS, швейное производство Елены Куликовой, гостиничный ресторанный комплекс «Мэриан Холл», технопарк «Сколково», Высшая школа дизайна.

Кроме того, воспитанники семейных центров были участниками дней открытых дверей в ряде колледжей: Дмитровский колледж, колледж «Энергия», губернский колледж, центр компетенций им. С. П. Королева, колледж Подмосковье, Зарайский колледж, колледж педагогики и искусства. В каждом образовательном учреждении ребята узнали особенности специальностей, а кто-то даже выбрал для себя будущую профессию.

Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» предоставляет дополнительную поддержку и ежегодно организует летние стажировки ребят от 16 лет на различных предприятиях. Например, летом подростки из семейных центров смогли поработать в сети питания «Бургер кинг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.