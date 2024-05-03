Воспитанники семейного центра Сергиева Посада победили в чемпионате РФ по самбо

В Зеленограде завершился захватывающий чемпионат и первенство РФ по самбо среди глухих спортсменов. В этом уникальном соревновании приняли участие 61 спортсмен из 22 регионов страны, а также 19 представителей из пяти регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.