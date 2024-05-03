Воспитанники семейного центра Сергиева Посада победили в чемпионате РФ по самбо
Фото - © Семейный центр имени А.И. Мещерякова
В Зеленограде завершился захватывающий чемпионат и первенство РФ по самбо среди глухих спортсменов. В этом уникальном соревновании приняли участие 61 спортсмен из 22 регионов страны, а также 19 представителей из пяти регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
Особенно выделяются воспитанники Сергиево-Посадского семейного центра имени А. И. Мещерякова, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма.
Крамаренко Максим занял заслуженное 1 место, Билорус Елизавета стала обладательницей 2 места, а Портенко Вадим завоевал бронзу, заняв 3 место.
«Поздравляем наших талантливых спортсменов с заслуженными победами! Их успехи являются ярким примером для всех глухих спортсменов и вдохновляют на новые свершения», — поздравили специалисты Центра.
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