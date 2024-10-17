Воспитанники семейного центра «Раменский» приняли участие в «Цифровом Диктанте 2024»

сегодня в 12:43

В семейном центре «Раменский» состоялось значимое событие — воспитанники приняли участие в проекте «Цифровой Диктант 2024», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Этот проект направлен на оценку и развитие цифровых навыков среди молодежи, что особенно актуально в современном мире, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Мероприятие проходило в формате онлайн-тестирования и включало пять ключевых блоков, охватывающих важные аспекты цифровой грамотности:

цифровое потребление — участники узнали, как правильно использовать доступные цифровые ресурсы для получения информации и развлечений;

цифровая компетенция — ребята продемонстрировали свои навыки работы с современными технологиями, что является необходимым в условиях быстро меняющегося мира;

цифровая безопасность одним из важных блоков тестирования стали основы защиты личной информации в сети, что помогает формировать у молодежи осознанный подход к вопросам приватности;

цифровые технологии — участники ознакомились с актуальными трендами и их применением в повседневной жизни, что позволяет быть в курсе новшеств;

финансовая киберграмотность — заключительный блок был посвящен грамотному управлению финансами в цифровом мире, что особенно важно для будущих специалистов.

Проект «Цифровой Диктант 2024» стал не только интересным испытанием для воспитанников, но и шагом к повышению их цифровых компетенций, что, безусловно, положительно скажется на их дальнейшем образовании и карьере.

Семейный центр «Раменский» продолжает активно поддерживать такие инициативы, способствуя развитию молодежи в современных реалиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.