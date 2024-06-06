Воспитанники семейного центра Подмосковья побывали в театре на спектакле

Воспитанники семейного центра «Непоседы» отправились на захватывающее культурное событие — посещение Российского академического молодежного театра, где был представлен спектакль «Денискины рассказы». Это событие стало для детей не только увлекательным развлечением, но и возможностью погрузиться в мир театрального искусства и литературы, отметили в пресс-службе министерства социального развития Московский области.

Спектакль «Денискины рассказы» основан на рассказах советского писателя детской литературы Виктора Драгунского. Этот яркий и красочный спектакль рассказывает о приключениях мальчика Дениски, о веселье и беззаботности, об играх и учебе в школе, о настоящем мире детей с их радостями и проблемами. Актеры театра с легкостью перенесли зрителей в атмосферу детства, наполненную радостью, игрой и невероятными приключениями.

Для детей это было не просто посещение театра, а настоящее путешествие в мир фантазии и волшебства. Они с удовольствием следили за действием на сцене, восхищались костюмами и декорациями, смеялись над юмором спектакля и переживали за героев.

После спектакля воспитанники обсудили увиденное, выразили восторг и восхищение.

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