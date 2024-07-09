Воспитанники семейного центра Подмосковья отправились на экскурсию в Геленджик

Воспитанники Сергиево-Посадского семейного центра имени А. И. Мещерякова отправились на захватывающую экскурсию в Парк Абрау Дюрсо в Геленджике, которая была организована совместно с общественным благотворительным фондом Андрея Лысенко «Быть добру». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках экскурсии дети посетили конное представление на арене Колизей, побывали на экскурсии в «Доме вверх дном» и отправились на вечернюю прогулку по набережной курорта. Эти поездки не только развлекательны, но и способствуют развитию навыков пространственной ориентировки, общения с незнакомыми людьми, приобретению опыта совершения покупок и взаимодействия с окружающими.

Эта экскурсия стала ярким опытом для ребят, помогая им расширить горизонты и приобрести новые навыки. Благодаря поддержке общественного благотворительного фонда «Быть добру» дети получили возможность познакомиться с новыми местами и людьми, что безусловно обогатит их жизненный опыт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.