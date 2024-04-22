Воспитанники семейного центра Орехово-Зуева отправили посылки в зону СВО

Ребята из семейного центра Орехово-Зуевского округа совместно с прихожанами и служителями храма Иоанна Богослова города Ликино-Дулево приняли участие в сборе и изготовлении гуманитарной помощи для солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Дети совместно с педагогами и волонтерами храма сшили подушки, необходимые раненым, написали трогательные письма в поддержку солдат.

«Здравствуйте, бойцы российской армии! Мы следим за тем, что происходит сейчас на фронте. Мы знаем, что нет ничего страшнее войны. Мы много говорим об этом с воспитателями и педагогами. Видим, как отважно вы продвигаетесь по территории Донбасса, спасая жизни тех, кого обстреливают на протяжении долгих лет наши враги», — пишет 13-летняя Милана.

Патриотическое направление является одним из приоритетных в системе воспитания в семейном центре «Семья и дом».

Воспитанники и педагоги учреждения традиционно принимают участие в акциях и мероприятиях гражданско-патриотического характера, а также занимаются волонтерской деятельностью, помогая ветеранам, участникам СВО, престарелым и детям-инвалидам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.