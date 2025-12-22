Воспитанники Подольского отделения реабилитации стали лидерами фестиваля «Золотая нить»

Воспитанники Арт-студии «Жар-Птица» Подольского отделения реабилитации для детей-инвалидов завоевали наибольшее число призовых мест на региональном фестивале «Золотая нить», который прошел 19 декабря в Москве, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

19 декабря в культурном центре «Маяк» в Москве состоялось награждение победителей и гала-концерт регионального фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Золотая нить». Фестиваль проводится пятый год подряд и объединяет участников, которые представляют свои работы в пяти номинациях: жестовое пение, вокал, художественное слово, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

В этом году особого успеха добились воспитанники арт-студии «Жар-Птица» Подольского отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Одиннадцать участников студии заняли первые места в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество», что стало рекордом среди всех учреждений-участников фестиваля.

Победители получили грамоты и памятные медали. Педагог дополнительного образования Нонна Карелина из Социального центра «Подольский» была отмечена благодарностью организаторов за подготовку юных победителей. Родители участников отметили, что фестиваль стал для них настоящим праздником и выразили желание принять участие в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.