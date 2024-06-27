Приюту для животных в Павловском Посаде необходимые вещи

Питомцы из приюта для животных Павловского Посада «Веста» пришли в гости в детский лагерь. Ребята с удовольствием встретили хвостатых друзей. Дети не только поиграли с собаками, но и передали им свои подарки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанники лагеря «Новое поколение» школы № 9 совместно с родителями принесли корма для животных, и другие необходимые вещи.

Руководитель приюта Ольга Петелина рассказала ребятам, как тяжело приходится бездомным собакам и кошкам. Что некоторые безответственные хозяева выбрасывают на улицу, когда-то любимых ими животных. О том, как пушистые бродяжки попадают в приют и волонтеры и неравнодушные люди о них заботятся и их лечат.

Ребята получили массу положительных эмоций, сделали много фотографий с хвостатыми. Но больше всех были рады встрече Зара, Тася и Тайна, которые приветственно виляли хвостиками и пытались лизнуть каждого из своих новых друзей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.