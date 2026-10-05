Воспитанники «Непосед» из Балашихи посетили завод «РостАгроКомплекс»

Воспитанники семейного центра «Непоседы» из Балашихи 2 октября 2026 года побывали на профориентационной экскурсии на заводе «РостАгроКомплекс». Подростки познакомились с рабочими и инженерными профессиями и технологической цепочкой молочного производства, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа началась с посещения интерактивного музея «Истории молока и глазированного сырка». Подростки узнали, какой путь проходит молоко до готовой продукции, и познакомились с историей отечественной молочной промышленности. Архивные материалы, старинное оборудование и мультимедийные экспозиции показали, как менялись традиции, рецептуры и стандарты качества.

Затем воспитанники посетили действующий производственный цех завода «РостАгроКомплекс», где ежедневно выпускают более миллиона глазированных сырков. Для большинства участников это стало первым знакомством с промышленным объектом такого масштаба.

Экскурсия завершилась дегустацией свежей фирменной продукции. Знакомство с технологической цепочкой и трудом сотен специалистов помогло детям с большим интересом и уважением взглянуть на производство привычных продуктов.

Представители министерства социального развития Московской области отметили, что такие поездки расширяют кругозор и помогают подросткам ориентироваться в современных специальностях. Полученный опыт может повлиять на выбор будущей профессии и стать первым шагом к карьере в отечественной промышленности.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.