Воспитанники лагеря «Дружный» Ногинска встретились с ветераном боевых действий

В детском оздоровительном лагере «Дружный» при Центре образования № 83 состоялась трогательная встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Тамарой Пластун. Это мероприятие стало для ребят настоящим уроком мужества и патриотизма, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Тамара Пластун, прошедшая суровые испытания войны, поделилась с детьми личными воспоминаниями о героизме советских солдат и офицеров. Ее рассказ был наполнен не только описанием боевых эпизодов, но и глубокими размышлениями о воинском долге, чести и верности присяге. Ветеран говорила о разных периодах военной истории — от Афганистана до специальной военной операции, подчеркивая, что мужество российских воинов во все времена остается неизменным.

Особое внимание в беседе было уделено человеческим ценностям: дружбе, взаимовыручке, духовной поддержке. «Именно эти качества часто решали исход самых сложных ситуаций», — отмечала Тамара Пластун. Дети, затаив дыхание, слушали истории о том, как в экстремальных условиях проявлялись лучшие человеческие качества.

Завершилась встреча просмотром патриотического видеоклипа «За жизнь, за Россию» в исполнении самой Тамары Пластун. Тронутые искренним выступлением, ребята в знак благодарности и уважения преподнесли ветерану букет цветов.

Эта встреча не только обогатила детей знаниями о военной истории, но и оставила в их сердцах глубокий след, показав настоящие примеры стойкости, патриотизма и человеческого достоинства. Организаторы уверены, что подобные мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.

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