Воспитанники клуба «Беркут» из Орехово-Зуева провели день в военно-тактическом клубе «Форт»

13 ноября воспитанники МОУ СОШ № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной из Орехово-Зуеваиз военно-спортивного клуба «Беркут» под руководством члена Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Алексея Грибова провели насыщенный день. Ребята побывали в военно-тактическом клубе «Форт», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор клуба Евгений Журавлев провел мастер-класс по метанию ножей, продемонстрировав ребятам технику и правила этого навыка. Не менее захватывающим стало погружение в мир настольных игр, где шахматы и шашки помогли им научиться просчитывать ходы наперед и принимать стратегические решения.

Завершился визит чайной церемонией, где школьники смогли поделиться впечатлениями и насладиться угощениями.

Ранее руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО передал клубу «Беркут» в Орехово-Зуеве спортивный инвентарь — боксерские перчатки и защитные шлемы, приобретенные благодаря помощи еще одного члена нашей Ассоциации под позывным «Погода».

