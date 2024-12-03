Воспитанники Академии Шахмат Щелково завоевали медали на первенстве Московской области

1 декабря в Ершове прошло командное первенство Московской области по быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие юные таланты из различных уголков региона, стремящиеся продемонстрировать свои навыки и стратегии на шахматной доске, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Воспитанники Академии Шахмат Щелково показали впечатляющие результаты, завоевав несколько призовых мест. В возрастной категории до 9 лет команда юных шахматистов продемонстрировала выдающееся мастерство и сплоченность, заняв первое место. В состав команды вошли: Дерябин Сергей, Огарков Павел, Шишкин Андрей, Сергеев Владимир, Родионова Елизавета и Леонова Юлия.

В возрастной категории до 15 лет команда Щёлково заняла почётное третье место. В состав этой команды вошли: Мальцев Дмитрий, Гонтарев Артëм, Сергеев Владислав, Руковичников Даниил, Стоянова Арина и Прусова Виктория.

Тренер команды, Коржуков Андрей Викторович, отметил, что успех его подопечных стал результатом многолетней работы, упорства и целеустремлённости. Он выразил гордость за своих воспитанников и поблагодарил их за усилия и преданность шахматам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.