Воспитанникам лагерей Подмосковья рассказали о безопасности на железной дороге

В Перовском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД для детей 8-9 лет, отдыхающих в оздоровительных лагерях Подмосковья, железнодорожники провели интерактивный «урок безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылками на МЖД.

В игровой форме ребятам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети смогли увидеть железную дорогу глазами железнодорожников, услышать от специалистов о принципах работы железнодорожных светофоров, поучаствовать в оказании первой медицинской помощи «пострадавшему», в роли которого выступил манекен Гоша.

По окончании урока на память всем участникам вручили небольшие сувениры и информационные буклеты.

Родителям и педагогам следует разъяснить детям правила поведения на железной дороге — переходить пути можно строго в установленных местах. При приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон. Соблюдение простых правил позволит сохранить здоровье и жизнь детей.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.