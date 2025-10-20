Воспитанник из Серпухова прошел в финал Кубка технологических видов спорта

Федор Соловьев, пилот Серпуховского Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго и центра беспилотной авиации и робототехники «Витязи», успешно преодолел онлайн-отбор Кубка технологических видов спорта 2025 и вышел в очный финал, который состоится в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В онлайн-отборочных состязаниях Кубка приняли участие трое талантливых пилотов из Серпухова: Нехаев Иван, Сафронов Арсений и Федор Соловьев. Им предстояло состязаться с более чем 5000 участниками со всей страны в возрасте от 14 до 18 лет. Высочайший уровень конкуренции требовал максимальной подготовки и мастерства, и само по себе успешное прохождение квалификационного этапа стало подтверждением серьезного уровня спортсменов.

По итогам отборочных соревнований, Федор Соловьев продемонстрировал выдающиеся результаты, обеспечив себе место среди сильнейших финалистов. Руководство клуба и центра «Витязи» выразило высокую оценку его прорыву, отметив упорство и целеустремленность всех троих пилотов. При этом было подчеркнуто, что Иван Нехаев и Арсений Сафронов также показали достойный уровень подготовки, и их время для достижения значительных побед еще впереди.

Теперь Федора Соловьева ожидает финальный этап Кубка, который пройдет в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) в Москве с 12 по 14 ноября. На кону состязаний — не только престижный Кубок, но и главный приз: заветная поездка в Абу-Даби на легендарные «Игры Будущего», запланированные на декабрь 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.