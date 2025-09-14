Восьмилетняя жительница Жуковского установила рекорд России по сварке

30 юных жуковчан получили именную стипендию Главы за выдающиеся успехи в области образования, науки, культуры, спорта и волонтерства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего было 4 номинации.

«Особенно хочу отметить самую юную участницу, восьмилетнюю Елизавету Алтунину, которая одержала победу в номинации „Образование и наука“. Под руководством своего отца, участника СВО, профессионального сварщика Алексея Алтунина Лиза освоила три технологии сварки. Этот рекорд занесен в Реестр рекордов России», — прокомментировал глава города Андроник Пак.

В номинации «Образование и наука» победителями стали обучающиеся, добившиеся значительных успехов в учебной и учебно-исследовательской деятельности, в том числе многократные победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

В номинации «Культура и искусства» стипендия присуждена лауреатам региональных и всероссийских творческих конкурсов, в том числе победителей фестиваля «Театральная завалинка».

В номинации «Физическая культура и спорт» — активные спортсмены с личными и командными достижениями на региональном и всероссийском уровнях.

В номинации «Новый взгляд» отметили волонтеров, чья деятельность направлена на поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается.

