Восьмилетняя жительница Жуковского установила рекорд России по сварке
Фото - © Администрация г.о Жуковский
30 юных жуковчан получили именную стипендию Главы за выдающиеся успехи в области образования, науки, культуры, спорта и волонтерства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего было 4 номинации.
«Особенно хочу отметить самую юную участницу, восьмилетнюю Елизавету Алтунину, которая одержала победу в номинации „Образование и наука“. Под руководством своего отца, участника СВО, профессионального сварщика Алексея Алтунина Лиза освоила три технологии сварки. Этот рекорд занесен в Реестр рекордов России», — прокомментировал глава города Андроник Пак.
В номинации «Образование и наука» победителями стали обучающиеся, добившиеся значительных успехов в учебной и учебно-исследовательской деятельности, в том числе многократные победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.
В номинации «Культура и искусства» стипендия присуждена лауреатам региональных и всероссийских творческих конкурсов, в том числе победителей фестиваля «Театральная завалинка».
В номинации «Физическая культура и спорт» — активные спортсмены с личными и командными достижениями на региональном и всероссийском уровнях.
В номинации «Новый взгляд» отметили волонтеров, чья деятельность направлена на поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.