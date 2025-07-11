Воскресенцам рассказали о защите от телефонных аферистов

Злоумышленники нередко выдают себя за работников правоохранительных ведомств и требуют перевести средства на так называемый «безопасный счет». В случае такого звонка — немедленно завершите разговор. Обратитесь с заявлением в полицию, а затем самостоятельно позвоните в учреждение, от имени которого звонил аферист, используя официальный номер телефона.

«Надо помнить, что никакого безопасного счёта не существует и переводить деньги на любые счета, кроме своих и своих близких, родственников, опасно и, скорее всего, это говорит о совершении в отношении вас мошеннических действий», — подчеркнула Елена Соловьева.