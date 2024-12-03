Воскресенский предприниматель стал лучшим по итогам Всероссийского конкурса

Руководитель компании «ECOGROUP I Воскресенск», студент Государственного университета управления Данила Яковлев стал одним из лучших молодых предпринимателей России по итогам Всероссийского конкурса от «Росмолодежь. Бизнес», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день «ECOGROUP I Воскресенск» — активно развивающаяся компания по приему и переработке вторсырья ECOGROUP.

В масштабном конкурсе приняли участие более 1200 человек из 89 регионов страны. В финал прошли 180 финалистов, питч-сессии проходили в Туле и в Москве. Награду Даниле Яковлеву вручили на фестивале «Бизнес молодых» в национальном центре «Россия».

Компания «ECOGROUP I Воскресенск» организует акции по сбору вторичных отходов с мая 2022 года. Из вторсырья производят туалетную бумагу, наполнители для кошей и утеплители. Отметим, что также в прошлом году они получили грант, на который было закуплено оборудование для прессовки вторсырья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.