Воскресенский парк стал четвертым по посещаемости в Подмосковье за неделю

В Московской области с 10 по 16 июня парк Кривякино посетили 44 тыс. человек. Парк вошел в пятерку самых востребованных парков на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Расположенная в городе Воскресенске, усадьба Кривякино является значимым историческим объектом Подмосковья. Основанная в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным, она была в собственности многих известных личностей, включая купца И. И. Лажечникова, отца знаменитого русского писателя.

С годами усадьба пережила множество изменений, но, благодаря усилиям специалистов, ее первозданный вид был восстановлен. После недавних работ по благоустройству, Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и современные удобства.

В парке постоянно организуются познавательные и развлекательные мероприятия, на которые жители и гости округа с удовольствием приходят семьями.

В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.