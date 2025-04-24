Воскресенские волонтеры провели субботник на берегу Москвы-реки

Волонтеры Подмосковья молодежного центра «Олимпиец» провели субботник на берегу Москвы-реки в парке усадьбы Кривякино. Эта экологическая акция, прошедшая в рамках направления «Туризм» Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», стала ярким примером гражданской ответственности и вклада молодежи в сохранение окружающей среды, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

«Очищая береговую линию от накопившегося за зиму мусора, волонтеры действовали организованно и слаженно, применяя методику раздельного сбора мусора. Это позволило не только эффективно очистить территорию, но и максимизировать переработку отходов. В итоге усилий волонтеров было собрано пять полных мешков ценного вторсырья, готового к новой жизни в цикле переработки, и три мешка смешанных отходов», – отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Субботник стал не просто уборкой, а настоящим уроком экологической грамотности и ответственности. Он прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети», подчеркивая важность вовлечения молодого поколения в решение актуальных проблем экологии.Организаторами Всероссийской недели субботников стали экологическое общественное движение «Экосистема» совместно с Росмолодежью и национальной платформой добровольчества «Добро.рф».