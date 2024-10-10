Воскресенские танцоры стали лауреатами международного конкурса

Хореографический коллектив «Фантазия» ДШИ № 5 МУДО «Воскресенская детская школа искусств» завоевал победу на XVII Международном фестиваль-конкурсе детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Юные воскресенские танцоры под руководством Галины Кудрявцевой в очередной раз продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили заслуженные высокие оценки жюри.

Хореографический коллектив «Фантазия» был награжден дипломами лауреатов II степени в номинациях «Народный танец» и «Народный стилизованный танец».

Отдельно отметим дуэт Арины Борисовой и Марии Задонской, который за танец «Подружки», получил диплом лауреата I степени. Номер «Отрадушка» в исполнении солистки хореографического коллектива Алены Журовой был отмечен жюри дипломом II степени конкурса. Кроме того, Алёна в дуэте с Анастасией Бударёвой стали лауреатами III степени за артистичное исполнение молдавского танца «Сырба».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.