Восемнадцать субъектов начали контролировать опустошение мусорных баков через интернет

РЭО принял заявки от 22 операторов и включил их в приложение «Водитель ТКО», которое синхронизировано с федеральной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Данное мобильное приложение позволяет в реальном времени отслеживать вывоз отходов с контейнерных площадок и фиксировать, были ли баки опорожнены. Водитель мусоровоза снимает на фото или видео процесс опустошения, загружает информацию в приложение, после чего данные передаются в ФГИС УТКО. Таким образом, фиксируется работа регоператора по его маршруту. Эти меры направлены на снижение числа нарушений, улучшение процесса вывоза отходов и уменьшение количества навалов.

Проблемы в реформировании обращения с отходами требуют применения дополнительных цифровых инструментов, и это направление деятельности РЭО с каждым годом расширяется. В ФГИС УТКО уже публикуются данные для отслеживания движения твердых коммунальных отходов с помощью информации о маршрутах мусоровозов и данных весовых постов. Размещение фотографий с фактами опустошения позволит контролировать качество услуги, считает генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К приложению подключились операторы из Воронежской (АО «Экотехнологии», ООО «ВЕГА»), Иркутской (ООО «Северный оператор ТКО»), Калининградской (КП КО «ЕСО») областей, а также ряда других регионов, включая Алтайский край, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Регоператоры, не подключившиеся к приложению, работают во Владимирской, Волгоградской, Вологодской и других областях. Некоторым региональным операторам требуется интегрировать свои приложения с ФГИС УТКО или использовать «Водитель ТКО», который предоставляется бесплатно, отмечает Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации РЭО.

РЭО работает над интеграцией мобильных приложений водителей мусоровозов с ФГИС УТКО. В сети учтены данные более 1 млн контейнерных площадок на территории России, доступные широкой аудитории в публичной части системы.

По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева РЭО доработал ФГИС УТКО в части отображения фотографий из мобильных приложений перевозчиков, а также обеспечил регоператоров инструментом для съемки — приложением «Водитель ТКО», созданным при поддержке ООО «А.ПРО», которое можно скачать по ссылке.