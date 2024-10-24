Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки

Российские военные продолжают отражать вторжение Вооруженных сил Украины в Курской области, за последние сутки сразу восемь представителей киевского режима сдались в плен, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России .

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах шести населенных пунктов, в том числе Дарьино и Зеленый Шлях.

Российские военные отразили три контратаки противника под Нижним Клином, Новоивановкой и Плеховом, а также сорвали три попытки контратак формирований ВСУ в направлении Дарьина, Зеленого Шляха и Любимовки.

За время проведения военного задания ВСУ потеряли до 40 человек ранеными и убитыми. Восемь бойцов ВСУ предпочли сдаться в плен ВС РФ.

Бойцы российской армии поразили не только личный состав на курском направлении, но и уничтожили танк, боевую машину пехоты и американский бронетранспортер М113.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 26222 военнослужащих и 176 танков. Операция по уничтожению противника в российском регионе продолжается.