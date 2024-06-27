Восемь школьников из Химок стали призерами всероссийской олимпиады

В городском округе Химки 15 учеников приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, а восемь из них вошли в число победителей и призеров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Так, победителем финала по русскому языку стала выпускница лицея № 15 Варвара Осипович.

«Участие во ВСОШе подарило мне много новых эмоций и помогло найти интересные знакомства — это и ребята-единомышленники и ученые, которые трудятся в области лингвистики. Рекомендую всем школьникам принимать участие в олимпиадах, поскольку это отличный способ прокачать свои знания», — поделилась она.

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии, искусству, информатике и математике, по литературе и обществознанию также стали семь химчан. Это Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея, Софья Михненко и Камилла Бирюкбаева из лицея № 15, Иван Часовских из школы № 14, а также Агния Челокиди, Ольга Зимарина и Дмитрий Ушков из школы «Триумф». Кроме того, специальный приз также получил Никита Кузнецов из Аэрокосмического лицея.

«Высокие результаты, которые показали наши школьники на олимпиаде такого масштаба, свидетельствуют о том, что под грамотным руководством химкинских педагогов школьники проделали колоссальную работу по изучению выбранных предметов. Искренне поздравляю химчан, желаю и дальше развивать себя в научной деятельности», — подчеркнула депутат местного Совета депутатов Галина Болотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.