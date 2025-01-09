Восемь пунктов по переработке елей откроют в Ленинском округе 15 января

В Ленинском городском округе с 15 января стартует акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!», которая продлится до 10 февраля. Жители муниципалитета смогут сдать отслужившие срок новогодние деревья на вторичную переработку, оставив их в специально оборудованных пунктах сбора, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такая инициатива дает возможность каждому человеку внести свой вклад в защиту природы и утилизировать новогодние елки безвредным способом. Все собранные деревья будут направлены на переработку», — сказала замглавы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

На территории муниципалитета созданы 8 точек для приема деревьев: в городе Видное по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом № 23, корпус 3; Петровский проезд, дом № 27; Жуковский проезд, дом № 1; улица Завидная, дом № 15; квартал Северный, дом № 15; в поселке Новодрожжино, дом № 9, корпус 1 и дом № 9, корпус 2; в деревне Горки Ленинские, Южный проезд, дом № 1; а также в ЖК «Бутово парк», дом № 8.

Утилизированные ели станут вторсырьем, которое используют в этно- и зоопарках, а также в производстве почвенных смесей, применяемых при высадке новых саженцев в рамках экологических областных акций, а изготовленная из щепы фанера пойдет для создания элементов для детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.