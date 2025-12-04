Восемь поселков Раменского округа украсили к Новому году и установили елки

В территориальном управлении «Гжель» Раменского округа завершили подготовку к зимним праздникам: в каждом из восьми поселков установили елки и украсили общественные пространства, сообщает пресс-служба администрации Раменского м.о.

В территориальном управлении «Гжель» Раменского округа к 1 декабря украсили поселки и установили новогодние елки. Главную елку разместили на центральной площади, а праздничная атмосфера ощущается во всех восьми поселках.

Директор МКУ «ТУ Гжель» Нина Ширенина сообщила, что к зимним праздникам подключились пять домов культуры, детская школа искусств, досуговый центр «Юность» и школа. Совместными усилиями для жителей создают праздничное настроение.

Досуговые учреждения готовят программы для семейного отдыха. На территории управления есть две хоккейные коробки с освещением, которые откроются с наступлением морозов. Также готовят большую горку и лыжную трассу с освещением для любителей активного отдыха. В управлении отметили, что полностью готовы к зимнему сезону и приглашают всех в гости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.