Восемь нарушителей оштрафовали за незаконное обращение с отходами на юге Подмосковья

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли сразу 8 постановлений о назначении административного наказания по фактам незаконного обращения с отходами в 3 городских округах южного Подмосковья. Факты помогли установить сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Полицейские задержали водителей большегрузного автотранспорта, незаконно перевозивших отходы, в селах Булатниково и Молоково Ленинского городского округа. Аналогичные нарушения совершили 4 водителей в Раменском и в селе Еганово. В микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово гражданин был задержан в ходе сброса отходов на открытый грунт.

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях все граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Совместные мероприятия по пресечению незаконного обращения с отходами продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.