Восемь москвичей сколотили подпольный «Лас-Вегас» на улице Свободы
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В Москве восемь человек проходят обвиняемыми по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Подпольное казино находилось в нежилом помещении на улице Свободы на северо-западе столицы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя городского ГСУ СК Юлию Иванову.
В Следственном комитете заявили, что правоохранители уже провели обыски в помещении, где находилось незаконное игорное заведение. Организаторы нелегальных игр установлены, силовики также допросили более 10 свидетелей.
Иванова подчеркнула, что следователи собрали достаточную доказательную базу в рамках расследования. Уголовное дело передано в суд.
Подпольное казино на улице Свободы обнаружили еще в конце октября 2023 года.