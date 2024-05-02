Восемь москвичей сколотили подпольный «Лас-Вегас» на улице Свободы

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Восемь человек ждет суд по делу подпольного казино на северо-западе Москвы

В Москве восемь человек проходят обвиняемыми по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Подпольное казино находилось в нежилом помещении на улице Свободы на северо-западе столицы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя городского ГСУ СК Юлию Иванову.

В Следственном комитете заявили, что правоохранители уже провели обыски в помещении, где находилось незаконное игорное заведение. Организаторы нелегальных игр установлены, силовики также допросили более 10 свидетелей.

Иванова подчеркнула, что следователи собрали достаточную доказательную базу в рамках расследования. Уголовное дело передано в суд.

Подпольное казино на улице Свободы обнаружили еще в конце октября 2023 года.