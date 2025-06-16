Восемь юных жителей Серебряных Прудов торжественно получили паспорта РФ

11 июня, в преддверии празднования Дня России, восемь юных жителей Серебряных Прудов получили паспорта РФ. Торжественная церемония прошла в школе им. маршала Чуйкова муниципального округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В день главного государственного праздника страны глава муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Павлихин в рамках реализации местного партийного проекта «Земляки» торжественно вручил паспорта юным гражданам округа.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла с участием муниципального депутата, члена фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ирины Пащенко. Многие пришли на это важное событие вместе с родными и близкими.

«Сегодня вы получаете самый главный документ в жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Он становится отправной точкой на вашем пути во взрослую жизнь. По собственному опыту знаю, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас и ваших родителей. Ведь, наверное, самая большая их мечта, чтобы дети состоялись. Паспорт — это не только права гражданина, но и ответственность перед своими соотечественниками и государством. Уверен, что вы будете бережно относиться к этому документу, уважать законы и достойно представлять нашу страну. Россия всегда славилась своей историей, культурой, традициями. И теперь уже и ваша задача — знать их, беречь, защищать, и в будущем передавать своим детям», — напутствовал школьников Олег Павлихин.

Многие ребята, получившие паспорта, уже проявили себя в учебе и общественной жизни. Они побеждали и занимали призовые места на олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. Кроме того, активно участвуют в Движении Первых и волонтерских проектах.

Торжественная церемония вручения паспортов стала значимым событием, символизирующим связь с историей страны. Такие мероприятия не только подчеркивают важность гражданской ответственности, но и помогают молодым людям осознать свою принадлежность к большому и сильному государству.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.