Восемь детских школ искусств Балашихи вошли в ТОП-75 Подмосковья

В Московской области подвели итоги ежегодного рейтинга организаций дополнительного образования в сфере культуры. Все восемь детских школ искусств Балашихи вошли в число лучших и оказались в ТОП-75 рейтинга.

Пять школ — ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова, ДШИ №3, ДШИ №6, ДШИ №7 и ДШИ №8 — набрали максимальное количество баллов и заняли места в первой пятерке. Детские школы искусств №5, №2 и №4 заняли 21-е, 22-е и 44-е места соответственно.

При составлении рейтинга учитывались участие в конкурсах разного уровня, количество детей и выпускников по предпрофессиональным программам, а также освоение финансовых средств. Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки учащихся и профессионализм педагогов в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.