Восемь человек из Подмосковья сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

По итогам весенней сессии сразу восемь человек из Московской области сдали нормативы ТехноГТО (комплекса технологической грамотности) на золотые значки. Благодаря этому успеху уже летом абитуриенты смогут получить при поступлении в высшие учебные заведения до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Данный комплекс входит в Национальную технологическую олимпиаду (НТО). Его реализуют Кружковое движение НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей», Движением Первых и НИУ ВШЭ, сообщила пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Вторая масштабная очная сессия сдачи ТехноГТО проходила с марта по май 2026 года. Участники сдавали нормативы по всем 13 направлениям, включенным в комплекс технологической грамотности, которые охватывают ключевые сферы: от кибербезопасности, применения беспилотных авиационных систем (БАС) и электроники до технологий связи, блогинга и других. Весенняя сдача принесла золотые значки ТехноГТО 299 участникам из 39 регионов. Торжественное вручение наград состоится в сентябре этого года в рамках осенней сессии — на тех очных площадках, которые успешно прошли отбор.

«В эту весеннюю сессию очные нормативы ТехноГТО принимали площадки в 42 регионах России, открыв ребятам прямой путь к серьезным преимуществам. Обладатели золотых значков уже летом 2026 года могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы. Этот бонус от Национальной технологической олимпиады Президентской платформы способен сыграть решающую роль в конкурсе на зачисление и помочь технологически ориентированным, подготовленным, мотивированным абитуриентам поступить в выбранные университеты», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победители из Подмосковья, получившие золотые значки ТехноГТО:

Максим Воронов (г. Черноголовка, Новая Черноголовская школа) — нормативы «Цифровая навигация» и «Электроника дома»;

Михаил Гаврилов (г. Черноголовка) — нормативы «Электроника дома» и «Цифровое моделирование и производство»;

Петр Гайсин (г. Мытищи, средняя общеобразовательная школа № 6) — нормативы «Искусственный интеллект», «Цифровая навигация» и «Электроника дома»;

Сергей Драй (г. Королев, Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова) — нормативы «Блогинг» и «Фактчекинг»;

Анастасия Орлова (г. Чехов, Государственный университет просвещения) — нормативы «Принятие решений на основе данных» и «Цифровая навигация»;

Наталья Сарапулова (с. Ивановское, Образовательный комплекс «Родники») — нормативы «Фактчекинг» и «Технологии игр»;

Арсений Фролов (г. Черноголовка, Новая Черноголовская школа) — нормативы «Цифровая навигация» и «Электроника дома»;

Софья Шамшурина (г. Щелково) — нормативы «Принятие решение на основе данных» и «Фактчекинг».

Весной в Московской области нормативы ТехноГТО принимали три площадки: Новая Черноголовская школа (г. Черноголовка), средняя общеобразовательная школа № 9 (г. Чехов) и Учебно-производственный центр «УНИТЕХ» (г. Химки). Для сравнения: по итогам 2025 года золотые значки ТехноГТО заработали лишь два участника из Московской области.

«Комплекс нормативов технологической грамотности стремительно растет и развивается. На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали онлайн-нормативы уже более 170 000 раз, количество участников, заработавших золотые значки по итогам очной сессии, выросло в три раза, а общее число обладателей высших наград превышает 400. Уже в этом году множество российских университетов внесли ТехноГТО в правила приема и смогут вознаградить абитуриентов с золотыми значками дополнительными баллами. Уверен, что следующая осенняя сессия ТехноГТО охватит еще больше площадок и регионов, благодаря чему еще больше участников подтвердят золотым значком свой высокий уровень технологической грамотности», — подчеркнул проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Старт осенней сессии сдачи нормативов на золотые значки ТехноГТО намечен на сентябрь 2026 года. Чтобы принять участие, необходимо сначала получить цифровой серебряный значок: для этого нужно успешно сдать на сайте technogto.kruzhok.org минимум пять онлайн-нормативов, продемонстрировав уверенные знания в различных областях технологической грамотности. На очном этапе участникам предстоит на практике подтвердить свои знания, выполнив комплексные кейсовые задания. Золотой значок присуждается за успешное прохождение двух любых очных нормативов. Ежегодно информация о держателях золотых значков ТехноГТО вносится в государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности.

ТехноГТО — это комплекс нормативов, предназначенный для оценки общей технологической грамотности и готовности человека грамотно и ответственно использовать технологии для решения повседневных задач. Все упражнения максимально приближены к реальной жизни: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения соцсетей. В 2025/2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Благодаря этому данные о золотых значках передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности, а вузы могут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

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