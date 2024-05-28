Губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили проект развития R&D-центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске. Глава региона побывал в аналитической лаборатории и пообщался с сотрудниками фирмы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев поблагодарил за приглашение в современный R&D-центр. По его словам, в Московской области сосредоточено около четверти рынка фарминдустрии.

«И, конечно, одно дело, когда ты только фасуешь тот или иной препарат, но совсем другое, когда задействуешь самые передовые технологии, внедряешь их. Я знаю, что и акционеры, и вся команда „Биннофарм Групп“ настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров», — сообщил он.

Глава региона добавил, что в регионе в физтех-лицее и университете учатся много одаренных детей, которые занимаются и биологией, и химией, всем, что сегодня находится на стыке с искусственным интеллектом, исследованиями. В области специализируют школу.

«Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей», — заключил он.

В прошлом году в селе Ангелово уже открыли центр фармацевтической разработки. Сейчас здесь работают порядка 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.

Разработки центра

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

В центре находятся лаборатории фармацевтического анализа, фармацевтической технологии, где разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствуют уже существующие. В основном сюда относятся антикоагулянты (препятствующие тромбообразованию), лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали. На производстве также разрабатывают неврологические препараты и продукцию для женского здоровья, которые можно будет найти в аптеках. Мощность лаборатории позволяет создавать 30-40 новых и доработанных видов препаратов в год.

Продукты, которые создают в центре фармразработки, будут выпускаться на производственных площадках «Биннофарм Групп»: «Алиум» (Серпухов), «Биннофарм» (Зеленоград), «Синтез» (Курган) и «Биоком» (Ставрополь). На предприятии объединили научно-исследовательские лаборатории, которые ранее находились там.

Объем инвестиций в создание центра составил 2,5 млрд рублей. К 2030 году там будут работать более 400 квалифицированных специалистов.

Директор по разработкам и регистрации «Биннофарм Групп» Алексей Чупин поделился, что в центре одновременно ведут разработку 40 новых препаратов, большая часть из которых — это первый дженерик. Все на 100% являются импортозамещением.

«Строительство этого центра стало нашим ответом иностранным фармацевтическим компаниям, которые уходят с рынка. Конечно, у нас есть задача — производить необходимые рынку препараты, чтобы в случае чего мы могли закрыть потребности пациентов. Сейчас на втором этаже исследовательского центра монтируется оборудование для суперсовременного производства препаратов любого класса токсичности», — сообщил он.

По словам Чупина, на работу берут студентов, молодых ребят, только закончивших учебное заведение, и сами их обучают. Для этого сейчас проектируют собственный учебный центр.

Сотрудники

Помимо фармразработки, инвестпроект компании по созданию R&D-центра предполагает еще несколько этапов. В 2025 году тут обустроят учебно-научный центр, создаваемый совместно с МФТИ. Здесь будут обучаться студенты последнего курса бакалавриата и магистранты, будет работать центр разработки биотехнологических препаратов.

Кроме того, предприятие планирует развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре.

Химик-аналитик Наталья Гребенщикова рассказала, что она и ее молодой человек приехали в Красногорск из Сибири, вместе устроились в центр, где работают сейчас.

«У нас классный коллектив, профессионалы своего дела, современное оборудование, просто огромный „автопарк“ — хроматографы, тестеры растворения, спектрофотометры и так далее. Я могу заниматься разными видами хроматографии. Такое оборудование не везде есть. Здесь мы изучаем и создаем не только просто дженерики, но и оригинальные препараты», — уточнила она.

Общую сумму инвестиций в развитие R&D-центра до 2028 года оценили в 16 млрд рублей.