Воробьеву доложили о благоустройстве улиц Школьная и Парковая в Волоколамске

Губернатор Андрей Воробьев во время рабочей встречи с врип главы Волоколамского округа Натальей Козловой заслушал ее доклад о реализации проекта, ставшего победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, инициированного президентом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В результате на улицах Школьная и Парковая появятся новые пешеходные зоны, места для отдыха, комфортное и эстетичное освещение.

«Эта территория начинается от нового Парка Победы, который мы сделали в прошлом году, и заканчивается большим красивым спуском к улице Советской», — сказала Козлова.

Врип главы округа добавила, что сейчас идет реализация второго этапа проекта, ее готовность составляет практически 60%. Работы завершат 15 ноября. Подрядчики идут с опережением срока.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В конце встречи с врип главы Волоколамского округа Воробьев также подчеркнул, что важно продолжать проводить выездные администрации. Козлова отметила, что данный формат хорошо прижился в Волоколамском округе. Поэтому его решили распространить не только на населенные пункты, но и на крупные предприятия.

По ее словам, уже составлен график до конца года. Власти будут выезжать на предприятия, чтобы люди без отрыва от производства могли пообщаться с представителями администрации.

«Эта работа имеет определяющее значение в части доверия, взаимопонимания с жителями. Вы регулярно ездите по населенным пунктам, прошу вас вместе с командой и впредь не сбавлять темп, общаться с людьми, решать их вопросы», — отметил губернатор.