Воробьев: важно обеспечить безопасность при открытии учебного сезона в Подмосковье

«Всегда готовимся к открытию учебного сезона и в части безопасности. Считаю, что это всегда важно. Но сейчас, когда мы видим серьезные вызовы и угрозы, мы должны позаботиться об этом особенно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.